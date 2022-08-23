Германия исчерпала запасы оружия для Украины

Германия больше не способна поставлять вооружение Украине из собственных запасов, заявила пресс-секретарь Минобороны страны Кристина Ламбрехт. Об этом сообщила газета Spiegel.

«Мы подошли к допустимому пределу», — сказала Ламбрехт.

По ее словам, немецкая армия не может быть ослаблена еще больше. В последнее время в Германии развернулась нешуточная дискуссия о поддержке Украины. В Социал-демократической партии считают, что вместо поставок оружия Киеву следует направить усилия на гуманитарные и экономические инициативы.

«Гонки вооружений быть не должно», — подчеркивал депутат Ральф Штегнер.

Газета Die Welt в августе писала, что украинские дипломаты неоднократно просили передать им новую партию оружия. Однако Берлин воздерживается от этого шага. Немецкие чиновники не хотят ослаблять обороноспособность страны.

Немецкие СМИ также указывали на раскол коллективного Запада. Европа склоняется к тому, чтобы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.