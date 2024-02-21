Спецоперация 21 февраля 2024, 08:34 Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО Глава Генштаба ВС РФ Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» Пресс-служба Минобороны

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Герасимов заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева и планах действий на Авдеевском направлении и подвел промежуточные итоги выполнения задач группировкой.

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Кроме того, глава Генштаба вручил отличившимся при освобождении Авдеевки участникам спецоперации ордена Мужества и медали «За отвагу».

Говоря о взятии Авдеевки, Валерий Герасимов отметил, что этому предшествовала долгая подготовка, но само освобождение города было быстрым. Главная задача выполнена, констатировал он.

При отступлении из Авдеевки в плен попали около тысячи украинских солдат. Бойцы ВСУ бежали с позиций, бросая технику. Военнослужащие группировки «Центр» позже нашли в городе десятки единиц оставленной советской и американской боевой техники.