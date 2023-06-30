Спецоперация 30 июня 2023, 02:09 «Герани» атаковали военные объекты нескольких областей Украины Член ВГА Рогов: военные ВС РФ направили БПЛА «Герань» на объекты Днепропетровской области РИА «Новости»

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Российские военные при помощи дронов «Герань» атакуют Днепропетровский регион и подконтрольную Украине часть Запорожской области. Об этом сообщил член ВГА Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Запорожской и Днепропетровской областях слышны готовые распуститься букеты „Герани“, летящие по адресам доставки», — написал он.

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Согласно данным онлайн-карт воздушных тревог, сирены уже гудят на территории Днепропетровской, Николаевской и подконтрольных Киеву Херсонской и Запорожской областях. Местные СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаевской области, заявив, что сработала система ПВО.

Ранее Минобороны сообщило, что российские бойцы 27 июня нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске. В результате удалось уничтожить двух генералов, а также до 50 офицеров и около 20 наемников и советников ВСУ.