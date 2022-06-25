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    25 июня 2022, 10:42

    Захват РФ САУ Caesar на Украине опровергли в Генштабе Франции

    Александр Иванов

    Представитель Главного штаба Вооруженных сил Франции назвал ложной информацию о том, что Россия захватила самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

    Захват РФ САУ Caesar на Украине опровергли в Генштабе Франции

    «Эта информация является ложной. Мы ее категорически отвергаем. Мы обсудили это с нашим украинским партнером», — рассказал представитель.

    Ранее Уралвагонзавод (УВЗ) передал слова благодарности президенту Франции Эммануэлю Макрону за поставку Украине САУ Caesar, которые, по данным предприятия, захватила российская армия. В сообщении говорится, что «техника, конечно, так себе», но «в хозяйстве пригодится».

    В начале июня Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во ходе переговоров он пообещал поставить ВСУ тяжелое вооружение.