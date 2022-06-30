Поставки западной военной техники сами по себе не обеспечат Украине перелом в спецоперации. Российские войска одерживают одну победу за другой из-за неудачной тактики Генштаба, заявил в статье политический аналитик украинского сайта «Главред» Александр Кочетков.

Он признал, что российская армия опирается на преимущество в огневой мощи и медленно, но верно продвигается вперед. Вооруженные силы Украины цепляются за каждую пядь земли, но все-таки терпят поражение, несмотря на зарубежные поставки вооружения и снарядов. Александр Кочетков назвал потери российской армии ничтожными, в отличие от украинских. Кроме того, украинская армия слаба в ведении ближнего боя.

Друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативный. Он фактически решает лобовую задачу „ни шагу назад“ Александр Кочетков.

ВСУ не имеет ни бронетранспорта для быстрого опрокидывания сил, ни авиации и дальнобойной артиллерии в необходимом количестве, ни танков, чтобы обеспечить прорыв, отметил он.

«При этом поставки западной военной техники сами по себе не обеспечивают перелома. Они расширяют оперативные возможности ВСУ, но реализация этих возможностей — задача Украины», — написал Кочетков.

Он призвал украинское командование пересмотреть тактику и устроить яркие наступательные маневры в Донбассе и на юге, чтобы «переломить усталость Старой Европы» от конфликта на Украине.