Генсек ООН прибыл во Львов для встречи с Зеленским и Эрдоганом

Генеральный секретарь секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где у него запланирована трехсторонняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом написало РИА «Новости».

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что Гуттериш может также провести двухсторонние переговоры с Зеленским. Ожидается, что генсек посетит Одессу, а также побывает в Совместном координационном центре в Стамбуле, организованным в рамках продуктовой сделки России, Турции, Украины и ООН.

Дюжаррик подчеркнул, что посещение России не входит в планы Гутерриша. Также он добавил, что основной темой поездки Гутерриша на Украину станет вопрос реализации соглашений по экспорту продовольствия. Также в повестке рабочих переговоров — ситуация вокруг Запорожской АЭС и обстрел СИЗО в Еленовке.

Утром 17 августа Министерство обороны Турции сообщило, что из порта Одессы вышли очередные четыре сухогруза с украинским зерном и подсолнечным маслом, писал RT.