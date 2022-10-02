Генсек НАТО предостерег от применения ядерного оружия на Украине | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 17:34 Поделиться Telegram

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Viber Генсек НАТО предостерег от применения ядерного оружия на Украине Генсек НАТО Столтенберг: применение ядерного оружия изменит природу конфликта на Украине РИА «Новости»

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Вероятное использование ядерного оружия в конфликте на Украине полностью изменит его природу. Об этом в беседе с телеканалом NBC заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Риторика о применении ядерных вооружений является безответственной и опасной. Безусловно, оно полностью изменит природу и характер конфликта на Украине», — подчеркнул он.

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Столтенберг отметил, что альянс четко довел до президента России Владимира Путина свою позицию о вероятном использовании ядерных вооружений.

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«Применение ядерного оружия в любом виде будет нести очень жесткие последствия для России, мы это четко довели», — добавил генсек НАТО.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о начале разработки плана на случай применения Россией ядерного оружия.

Администрация президента очень серьезно обсуждает эту тему, однако на данный момент Соединенные Штаты не видят никаких признаков подготовки России к ядерному удару.

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