Генсек НАТО предостерег от применения ядерного оружия на Украине | 360°

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Генсек НАТО предостерег от применения ядерного оружия на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: применение ядерного оружия изменит природу конфликта на Украине

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Вероятное использование ядерного оружия в конфликте на Украине полностью изменит его природу. Об этом в беседе с телеканалом NBC заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Риторика о применении ядерных вооружений является безответственной и опасной. Безусловно, оно полностью изменит природу и характер конфликта на Украине», — подчеркнул он.

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Столтенберг отметил, что альянс четко довел до президента России Владимира Путина свою позицию о вероятном использовании ядерных вооружений.

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«Применение ядерного оружия в любом виде будет нести очень жесткие последствия для России, мы это четко довели», — добавил генсек НАТО.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о начале разработки плана на случай применения Россией ядерного оружия.

Администрация президента очень серьезно обсуждает эту тему, однако на данный момент Соединенные Штаты не видят никаких признаков подготовки России к ядерному удару.

Ядерное оружие

НАТО

Специальная военная операция РФ на Украине

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