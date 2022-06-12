Генсек НАТО допустил, что Украине придется пойти на территориальные уступки

Достижение мира на Украине возможно, но вопрос заключается в цене. Руководству страны может понадобиться пойти на территориальные уступки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мир на Украине возможен. Вопрос лишь в том, какую цену вы готовы заплатить за этот мир. Насколько готовы пожертвовать территорией, независимостью, суверенитетом, свободой и демократией. И это очень сложная моральная дилемма», — сказал генсек альянса во время пресс-конференции в Хельсинки.

Он добавил, что конфликт должен завершиться за столом переговоров. Также Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс поможет Украине занять наиболее сильную позицию в диалоге с Россией.

Генсек напомнил, что НАТО не является стороной конфликта, но будет продолжать поддерживать украинские власти. При этом альянс не должен допустить эскалации боевых действий за границами страны.

«Мы старались максимально избежать эскалации, поэтому мы никогда не заходили на территорию Украины и мы отказали украинцам в создании бесполетной зоны», — отметил Столтенберг.

В последний раз очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись 29 марта в Стамбуле.