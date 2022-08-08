Генпрокурор России уличил боевиков «Азова» в убийствах детей

Боевики украинского нацбатальона «Азов»* стоят за убийствами детей и пытками мирного населения. Об этом заявил глава Генпрокуратуры России Игорь Краснов.

Генпрокурор напомнил о заседании Верховного суда, на котором рассматривался иск о признании «Азова»* террористической организацией. Слушание проходило в закрытом режиме, но в открытой части судья заслушал показания различных специалистов.

«В суде выступили правозащитники, журналисты, общественные деятели, изучающие на протяжении многих лет деятельность „Азова“*, которые представили видео- и аудиоматериалы, в том числе показания очевидцев, о совершаемых его боевиками пытках и убийствах мирных граждан, включая малолетних детей», — рассказал Краснов в интервью «Коммерсанту».

По его словам, по своей жестокости преступления нацбатальона могут сравниться только с действиями фашистов в годы Второй мировой войны. Он отметил, что идеология «Азова»* основывается на их трудах. Боевики используют нацистскую символику и фашистские лозунги. Генпрокуратура собрала факты, свидетельствующие об этом.

*«Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.