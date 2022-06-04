Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против трех легионеров

Дело против трех иностранных легионеров — двух подданных Великобритании и одного подданного Марокко — передали в суд сотрудники Генпрокуратуры Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель ведомства Виталия Чернявская.

«Следственным управлением Генпрокуратуры ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наемников — подданных Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, — а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметила Чернявская.

По ее словам, следствие установило, что обвиняемые иностранцы «за материальное вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в Донецкой Народной Республике». Им предъявлено обвинение в совершении на территории ДНР преступлений, предусмотренных статьями УК республики о наемничестве и прохождении обучения по осуществлению террористической деятельности.

Представитель ведомства добавила, что судебное заседание по данному делу состоится уже в ближайшее время.

«С учетом военного времени на основании положений действующего уголовного закона по результатам судебного разбирательства наемникам может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь», — сказала Чернявская.

В свою очередь председатель комитета по уголовному делу и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные легионеры, участвовавшие в боевых действия в Донбассе со стороны Украины не подлежат обмену.