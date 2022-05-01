Геноцид в Счастье начали расследовать в СК. Видео

Сотрудники Следственного комитета России продолжают расследование фактов геноцида в городе Счастье Луганской Народной Республики со стороны украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Геноцид», максимальным наказанием по которой является пожизненное лишение свободы.

Ведомство собрало данные, которые свидетельствуют о неоднократных обстрелах националистами жилых кварталов города с целью полного уничтожения русскоговорящего населения, несмотря на то, что оно не принимало участия в боевых действиях.

Город Счастье перешел под контроль войск ЛНР после начала специальной операции РФ на Украине.

Ранее житель Счастья рассказал, что местные обрадовались, когда город перешел под власть ЛНР.