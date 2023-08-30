Спецоперация 30 августа 2023, 18:56 Генералы НАТО просчитались. Ошибку в недооценке возможностей России признали на Западе Экс-агент ЦРУ Джонсон: перед контрнаступлением ВСУ НАТО неверно оценил ситуацию РИА «Новости»

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Военное руководство НАТО неверно оценило ситуацию в зоне боевых действий перед контрнаступлением украинских военных. Об этом в эфире YouTube-канала журналиста Стивена Гарднера заявил бывший аналитик ЦРУ Лари Джонсон.

«Все получилось очень просто. Не имея превосходства в воздухе или хотя бы паритета, нельзя атаковать хорошо укрепленные позиции. Украина может запустить несколько самолетов, но их тут же сбивают. В этом главный просчет генералов НАТО, это просто недопустимо», — сказал он.

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Контрнаступление украинских боевиков на нескольких направлениях началось в начале июня. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады, писал RT.

Президент России Владимир Путин ранее констатировал, что Украина не смогла добиться значимых результатов в ходе контрнаступления.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что ВСУ уже потеряли порядка 30% военной техники, поставленной западными странами.