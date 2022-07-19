Западные генералы лгут о реальном положении дел в украинских войсках, когда говорят, что поставки вооружения изменили баланс сил. Об этом в своей статье для сайта 19 fortyfive написал полковник США Дэниел Дэвис.

Он напомнил, что генерал США в отставке Бен Ходжес заявил об «истощении российской армии» после четырех месяцев спецоперации. По его оценке, конфликт на Украине закончится в начале следующего года.

Еще один восторженный прогноз сделал генерал в отставке Март Хертлинг, отметивший, что поставки на Украину артиллерийского вооружения приведут к «постепенному повороту ситуации».

По словам полковника Дэвиса, все заявления бывших высокопоставленных военных никак не отражают реальную ситуацию, а генералы просто вводят людей в заблуждение. Он отметил, что после поставки американских систем HIMARS не дали ВСУ никакого преимущества. Они все так же несут огромные потери. При этом российская армия продолжает доминировать на земле и в воздухе.

«Украине катастрофически не хватает боеприпасов для своих гаубиц, в то время как Россия может продолжать производить для себя почти неограниченное количество боеприпасов», — отметил полковник.

Дэвис подчеркнул, что лидеры стран «Большой семерки» и НАТО после прошедших саммитов не сделали новых заявлений о поставках нового вооружения на Украину. Это означает, что Россия продолжит продвижение и противопоставить ей нечего.