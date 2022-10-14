Названы сроки вероятного завершения спецоперации | 360°

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Названы сроки вероятного завершения спецоперации

Генерал Бужинский сообщил, что спецоперация на Украине продлится еще минимум полгода

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Специальная военная операция России на Украине завершится не раньше, чем через полгода. Такое мнение выразил экс-замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в интервью порталу «Аргументы и факты».

По его мнению, длительность спецоперации зависит от ее конечной цели. Он отметил, что нужно посмотреть на реализацию частичной мобилизации, причем это касается не только людей, но и промышленности.

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«Ведь экономику надо переводить, по сути, на военные рельсы. Уже понятно, что малой кровью, по-быстрому, добиться успеха не удалось. Придется воевать еще полгода точно. А может быть, год или больше», — сказал Бужинский.

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Он пояснил, что под конечной целью спецоперации можно выделить несколько вариантов. Один из них — дойти на юге юге до Одессы, присоединить Приднестровье, взять Харьков и полностью контролировать Донбасс.

Второй — дойти только до левого берега Днепра. Третий вариант, по мнению генерала, добраться до западных границ Украины. Он подчеркнул, что от выбранной цели будет зависеть исход и длительность операции.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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