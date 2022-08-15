Генерал ВСУ заявил об опустевших военных арсеналах США на Украине

Бывший заместитель секретаря СНБО генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Politeka признал превосходство российского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, американское оружие и боеприпасы, в которых нуждается Киев, находятся еще в производстве.

«Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано. <…> США запустили производство боеприпасов, однако это не игра Call of Duty, что мышкой клацнул — и тебе появились боеприпасы и техника», — сказал Кривонос.

По его словам, арсенал, который был у американцев, рассчитан на «выполнение их заданий, <…> это не так уж много».

Кривонос заявил о возникновении бумажной армии в ВСУ. По его словам, сформировалось поколение, которое можно назвать выросшим «на тумбочке, бордюре, кровати и бумаге».

Ранее высокопоставленный украинский военный раскрыл секретные планы ВСУ журналистам.