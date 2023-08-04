Спецоперация 04 августа 2023, 23:05 Генерал ВСУ указал на серьезную ошибку Зеленского Генерал ВСУ Кривонос: российская армия может дойти до Киева за 12 часов Официальный сайт Президента Украины

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Украинские власти недооценивают мощь российских войск. Эта беспечность может привести к серьезным последствиям для страны. Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире местного канала «Прямой».

«Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они (ВС России — прим. ред.) способны дойти до Киева за 12 часов», — заверил офицер.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, когда оценивал возможности российской армии. Кривонос призвал опасаться худших сценариев развития ситуации для Вооруженных сил Украины.

Журналисты NBC заявили, что ВСУ разочаровали Соединенные Штаты. Властям США не понравилось, что украинские боевики с нежеланием применяют полученные при обучении навыки ведения боя.

Как сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, командование ВСУ столкнулось с массовым отказом бойцов отправляться в новые сражения из-за провального контрнаступления. По его словам, украинские военные предпочитают сдаваться в плен, нежели идти на смерть.