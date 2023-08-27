Спецоперация 27 августа 2023, 15:16 Генерал ВСУ Сырский нарушил рекомендации Пентагона по Купянску — СМИ NYT: генерал ВСУ Сырский не стал действовать по рекомендациям Пентагона Министерство обороны Украины

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Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский нарушил требования американских военных не усиливать оборону Купянска. Об этом сообщило издание The New York Times.

Пентагон рекомендовал украинской армии сосредоточить силы на одном участке, а затем «совершить прорыв». Вместо этого ВСУ разделили войска между востоком и западом, уточнили авторы статьи.

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Ранее Сырский сообщил, что обстановка в зоне СВО осложнилась, украинская армия начала переброску военной техники на Купянское направление.

«В таких условиях мы должны оперативно принять все меры для укрепления нашей обороны на угрожаемых рубежах и продвинуться там, где это возможно», — отметил генерал ВСУ.

По его словам, российская армия в скором времени может взять Купянск под свой контроль. Сырский также подтвердил непростую ситуацию на Артемовском направлении.