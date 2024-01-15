Спецоперация 15 января 2024, 03:37 Генерал НАТО назвал три сценария окончания конфликта на Украине Генерал Бридлав: в двух из трех сценариев Россия победит Украину РИА «Новости»

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Есть три сценария развития события на Украине. Два из них закончатся победой России, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью американскому журналу Newsweek.

«Если мы (Запад — прим. ред.) не предпримем ничего иного, кроме того, что мы делаем сейчас, Украина в итоге проиграет, потому что у России больше людей и ресурсов», — описал первый сценарий военный.

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Второй сценарий предполагает отказ Запада от помощи Украине и полное подчинение этой страны России. В третьем сценарии ВСУ победят, если западные союзники предоставят украинской армии «все, что ей нужно». Что именно генерал подразумевает под победой Украины, он не уточнил.

Немецкие военные тоже сделали прогноз по ситуации на Украине. Они предположили, что ВСУ проиграют уже летом 2024 года. Не исключено, что истребители F-16 стране не помогут. Украинские военные признают, что такую технику очень тяжело содержать.

В ВСУ ситуацию с нехваткой личного состава назвали критической. Украинская армия несет большие потери. На Херсонском направлении ВСУ потеряли примерно 200 военнослужащих.