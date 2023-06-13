13 июня 2023, 05:05
Генерал-майор Сергей Горячев погиб в зоне СВО — военкор
Военкор Котенок сообщил о гибели в зоне СВО начальника штаба ОА генерал-майора Горячева
Начальник штаба 35-й общевойсковой армии России, генерал-майор Сергей Горячев погиб в зоне СВО. Об этом в Telegram-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок.
По информации военкора, 12 июня по всей линии боевого соприкосновения группировки «Восток» шли тяжелые бои, особенно на Времьевском выступе. В результате ракетной атаки ВСУ погиб генерал-майор Горячев.
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«Армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством», — передал слова командования Котенок.
Горячев начинал с рядового в ВДВ, потом командовал разведротой, дальше — парашютно-десантным батальоном. Возглавлял российский контингент в Приднестровье, служил в Таджикистане, управлял учебным центром в Хабаровске. В СВО Горячев вступил командиром 5-й отдельной танковой бригады, «вырос» до заместителя командующего 35-й общевойсковой армии, потом Горячева назначили начальником штаба ОА.
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