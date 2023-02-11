Спецоперация 11 февраля 2023, 13:33 Генерал ФСБ Михайлов назвал источники данных ВСУ о планах союзных сил Генерал ФСБ Михайлов: ВСУ берут информацию о действиях союзных сил от разведки и космоса Сайт президента Украины

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ВСУ прикладывают немало усилий, чтобы заранее узнать о планах ВС России и их союзников в зоне спецоперации. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, как противник получает данные о наработках союзных сил.

«Вражеская агентура, перехват, космическая разведка, [наземная] разведка», — перечислил он пути получения информации.

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Генерал-майор в отставке отметил, что на последнем направлении задействованы не только украинские специалисты, но и их коллеги из западных стран.

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Михайлов также рассказал, зачем ВСУ так активно пытаются узнать о планах союзных сил. По его словам, с помощью полученной информации противник хочет тем или иным образом изменить ход наступательной операции ВС России.

Собеседник издания заявил, что союзные силы контролируют определенный этап. По его словам, если утечка данных и информированность противника о планах ВС России и их союзников становятся очевидными, зачастую операции корректируют. Михайлов отметил, что для союзных сил важно провести наступление максимально качественно.