Россия установит полный контроль над Донбассом в течение дней или недель, после чего займется прокладкой сухопутного коридора в Крым. К такому выводу пришел немецкий военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер в прямом эфире телеканала Welt.

«У меня есть впечатление, что русские решают вопросы поочередно, что ведет к выводам, что, когда они возьмут под контроль Донбасс, а, по моей оценке, это вопрос дней, в лучшем случае — недель», — заявил он.

Катер отметил, что полноценный контроль над Донбассом — не конечная цель России. По его мнению, выполнением этой задачи руководство Вооруженных сил «не удовлетворится и будет продолжать». Катер предположил, что в дальнейшем Россия начнет прокладывать и укреплять сухопутный коридор в Крым. По мнению немецкого генерала в отставке, магистраль затронет Мариуполь и другие порты.

Также Катер дал оценку текущим действиям России в регионе. По его словам, это «очень ясная тактика».

О будущем морского порта Мариуполя ранее высказался замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он сказал, что транспортный узел будут использовать в том числе и для поставок зерна из Херсонской области в Россию. Это заявление замглавы ВГА Херсонской области процитировал RT.