Гендиректор МАГАТЭ запланировал визиты в Москву и Киев | 360°

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Гендиректор МАГАТЭ запланировал визиты в Москву и Киев

Reuters: гендиректор МАГАТЭ Гросси запланировал визиты в Москву и Киев

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии( МАГАТЭ) Рафаэль Гросси запланировал посетить Москву и Киев. Визиты намечены на следующую неделю, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление агентства.

«Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на согласование и реализацию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС в кратчайшие сроки. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву», — привело агентство цитату из документа.

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Ранее сообщалось, что Гросси может приехать в Россию и на Украину в течение нынешней недели. Поездки гендиректора МАГАТЭ направлены на урегулирование ситуации вокруг Запорожской АЭС.

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Как отмечал Гросси в конце сентября, МАГАТЭ продолжает вести переговоры с российской и украинской сторонами по вопросу создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, речь идет об очень сложных моментах, рассмотрение которых займет время. Но гендиректор подчеркнул, что специалисты уже приступили к работе над конкретными аспектами.

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