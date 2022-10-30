Гендиректор МАГАТЭ отметил прогресс в переговорах о безопасной зоне вокруг ЗАЭС | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 13:12 Гендиректор МАГАТЭ отметил прогресс в переговорах о безопасной зоне вокруг ЗАЭС Гендиректор МАГАТЭ Гросси: привлечение миротворцев ООН на ЗАЭС маловероятно РИА "Новости"

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в переговорах на тему безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС есть успехи. Об этом сообщило агентство Nova.

«Мы достигли прогресса, переговоры еще идут, и последнее решение еще не принято», — подчеркнул Гросси.

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Вероятность привлечения на ЗАЭС миротворцев ООН он счел низкой. Гросси уточнил, что для этого вопрос необходимо вынести на повестку в Совете безопасности организации, в котором Россия имеет право вето.

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Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с марта. ВСУ регулярно обстреливают станцию и пытаются захватить.

Член совета администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что 29 октября Украина в очередной раз пыталась высадить в районе электростанции подразделение десанта. Российские военные не допустили этого. Перед попыткой атаки ВСУ обстреляли ЗАЭС при помощи тяжелой артиллерии.