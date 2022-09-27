Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию и Украину | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 14:42 Поделиться Telegram

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Viber Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию и Украину ТАСС: гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о планах посетить Россию и Украину «Википедия»

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшее время планирует посетить Россию и Украину для урегулирования ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом он сообщил ТАСС.

«Если у нас получится, то посетим обе страны уже на нынешней неделе», — сказал он.

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Ранее глава организации сообщил, что уже начата работа контактных групп по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской атомной станции. По его словам, рассмотрение вопроса займет много времени и формата одной встречи недостаточно.

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Накануне постпред России в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что в МАГАТЭ полностью убедились, что АЭС обстреливают украинские войска.

По его словам, агентство пытается обходить этот нюанс в публичном поле под давлением со стороны американской администрации.

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС после начала специальной операции на Украине. Представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что мера необходима для безопасной работоспособности станции.

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