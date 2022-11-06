Газопровод в Горловке получил повреждения при обстреле ВСУ | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 07:44 Газопровод в Горловке получил повреждения при обстреле ВСУ Мэр Горловки Приходько: при обстрелах ВСУ пострадал газопровод

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Газопровод оказался поврежден в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале со ссылкой на местных жителей.

По его данным, украинские боевики бьют по поселку Стальсбыт.

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«Жители сообщают о повреждении газопровода по улице Промышленная, 12», — написал глава Горловки.

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Судя по сводке представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, в 06:30 ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Обстрел производился со стороны населенного пункта Дружба, под удар попал Никитовский район города.

Вооруженные силы Украины также обстреляли этот район накануне утром. На Горловку за 40 минут обрушили три раза по пять снарядов калибром 152 миллиметра со стороны Дружбы и Дзержинска. В результате пострадали 62-летний мужчина и 54-летняя женщина. Оказались обесточены 15 трансформаторных подстанций, восемь котельных, школа, детсад и больница, без электричества остались 2406 абонентов. Кроме того, на улице Бетховена пострадал частный дом, а на улице Живописной зафиксировали прямое попадание в многоэтажку.