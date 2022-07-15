Газопровод из России проложат в Запорожскую область через Донбасс

Почти 225 тысяч семей в Запорожской области остались без газоснабжения после того, как Украина перекрыла ведущий в регион газопровод. Россия поможет решить эту проблему, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

По его словам, газопровод в Запорожскую область проложат через ЛНР и ДНР. Вопрос газоснабжения уже обсуждался на совещании с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и представителями Минэнерго России.

«Правительство РФ нас услышало, запущен процесс подготовки газопровода со стороны России через Донбасс, сроки поставлены полтора-два месяца», — отметил Рогов.

В МИД России допустили возможность продления украинского транзита после 2024 года, если в ЕС сохранится спрос на газ. Однако Брюссель настаивает на отказе от российских энергоресурсов.