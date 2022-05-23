Возможное прерывание транзита газа по пути «Ямал — Европа» после решения Польши в одностороннем порядке разорвать соглашение с Россией является темой, заслуживающей внимания. При этом компетентный ответ на этот вопрос может дать только компания «Газпром», заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Более подробные объяснения могут дать в „Газпроме“. При этом есть и альтернативные пути поставок, которые сейчас функционируют весьма напряженно», — заявил помощник российского лидера.

Днем 23 мая стало известно, что Польша разорвала межправительственное соглашение с Россией о поставках газа, которое действовало с 1993 года и истекало в конце июня 2022 года.

Газопровод «Ямал — Европа» соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии.

Ранее Польша отказалась покупать российский газ за рубли.