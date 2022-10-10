Гаубицы «Мста-Б» уничтожили пункт временной дислокации диверсионной разведгруппы ВСУ | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 07:31 Поделиться Telegram

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Viber Гаубицы «Мста-Б» уничтожили пункт временной дислокации диверсионной разведгруппы ВСУ Минобороны показало на видео боевую работу гаубиц «Мста-Б» в ходе СВО

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Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Разведка обнаружила местоположение украинской ДРГ, пытавшейся подобраться к российским позициям. Диверсанты расположились в одном из домов в заброшенном садовом кооперативе», — сообщили в российском военном ведомстве.

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Артиллеристы получили координаты цели и отработали блестяще. За выполнением боевой задачи в режиме реального времени следили операторы беспилотников.

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Залпами осколочно-фугасных снарядов расчет гаубицы поразил временный пункт дислокации националистов и уничтожил их автотранспорт. Украинские националисты в панике бежали, они попытались укрыться от обстрела в канавах и за кустами.

Работаем на 12-23 километра, поражаем живую силу и технику противника, — рассказал командир орудия Иван

Минобороны показало, как устроен быт в артиллеристском подразделении, как один из блиндажей оборудовали под столовую.

Ранее сообщалось, как российские военные навели переправу под огнем ВСУ.

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