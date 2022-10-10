Гаубицы «Мста-Б» уничтожили пункт временной дислокации диверсионной разведгруппы ВСУ | 360°

Все новости

Спецоперация

10 октября 2022, 07:55

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных во Владимирской области

Спецоперация

10 октября 2022, 07:53

ВСУ пожаловались на дефицит инструкторов из-за больших потерь

Реклама

Спецоперация

10 октября 2022, 07:46

ВСУ обстреляли Старобельск из РСЗО HIMARS

Спецоперация

10 октября 2022, 07:31

Гаубицы «Мста-Б» уничтожили пункт временной дислокации диверсионной разведгруппы ВСУ

Мир

10 октября 2022, 07:29

Евросоюз опробовал в восьмом пакете антироссийских санкций новый подход — СМИ

Общество

10 октября 2022, 07:22

Власти Новосибирской области обещали выплатить мобилизованным по 100 тысяч рублей

Спецоперация

10 октября 2022, 07:18

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Спецоперация

10 октября 2022, 07:01

Украинские военные обстреляли Рубежное в ЛНР

Технологии

10 октября 2022, 06:41

Ракету-носитель «Союз» с аппаратом «Глонасс-К» отправили на орбиту

Спецоперация

10 октября 2022, 07:31

Гаубицы «Мста-Б» уничтожили пункт временной дислокации диверсионной разведгруппы ВСУ

Минобороны показало на видео боевую работу гаубиц «Мста-Б» в ходе СВО

Читать 360tv в

Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Разведка обнаружила местоположение украинской ДРГ, пытавшейся подобраться к российским позициям. Диверсанты расположились в одном из домов в заброшенном садовом кооперативе», — сообщили в российском военном ведомстве.

Реклама

Артиллеристы получили координаты цели и отработали блестяще. За выполнением боевой задачи в режиме реального времени следили операторы беспилотников.

Реклама

Залпами осколочно-фугасных снарядов расчет гаубицы поразил временный пункт дислокации националистов и уничтожил их автотранспорт. Украинские националисты в панике бежали, они попытались укрыться от обстрела в канавах и за кустами.

Работаем на 12-23 километра, поражаем живую силу и технику противника, — рассказал командир орудия Иван

Минобороны показало, как устроен быт в артиллеристском подразделении, как один из блиндажей оборудовали под столовую.

Ранее сообщалось, как российские военные навели переправу под огнем ВСУ.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама