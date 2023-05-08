Спецоперация 08 мая 2023, 07:28 Гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожили развязки, которые ВСУ использовали для доставки техники Минобороны России показало кадры боевой работы пушек «Гиацинт-Б»

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Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне СВО разбили укрепленные пункты противника и транспортные развязки, по которым боевики перебрасывали технику. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции личным составом артиллерийской батареи пушек „Гиацинт-Б“ уничтожены десятки опорных <…> пунктов», — уточнили в военном ведомстве.

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В министерстве обратили внимание, что противник потерял развязки, по которым на передовую перебрасывали оружие и боеприпасы.

Как рассказал командир орудия с позывным «Сармат», точнее всего удары гаубицы на расстоянии до 20 км.

«Можно и выше работать, но точнее до 20 км», — подчеркнул боец.

Ранее Минобороны показало видео с применением самоходнных пушек «Гиацинт-С» в зоне спецоперации, которые называют «кочующими» орудиями.