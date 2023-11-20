Спецоперация 20 ноября 2023, 11:35 Гаубицы Д-30 нанесли удар по позициям ВСУ под Работино

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Российские военнослужащие, используя гаубицы Д-30, нанесли удар по позициям украинских боевиков под Работино. Целью стали окопы, блиндажи и отряды ВСУ, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Орудие обладает высокой точностью, несмотря на относительно малый размер и калибр. Оно также показывает эффективность при ударе по подвижной цели. Важно и мастерство самих артиллеристов.

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Именно умелое использование пушек не позволило противнику занять уже разрушенные блиндажи и окопы на работинском направлении.