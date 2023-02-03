Спецоперация 03 февраля 2023, 12:20 Гаубицу «Акация» ВСУ вместе с экипажем уничтожили ударом артиллерии под Херсоном РИА «Новости» сообщило об ударе артиллеристов по украинской гаубице «Акация» под Херсоном РИА «Новости»

Читать 360tv в

Размещенную около села Ингулец Херсонской области самоходную гаубицу «Акация» украинских войск уничтожили российские артиллеристы. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства заявил, что массированный удар по украинской военной технике нанесли в минувший четверг, 2 февраля.

Реклама

«Уничтожена гаубица „Акация“ с боекомплектом», — заявил источник.

Реклама

Он добавил, что на месте погибли три украинских боевика, входивших в экипаж военной машины. Еще один получил ранения.

Военные используют гаубицы «Акация» для ударов по живой силе, минометным и артиллерийским батареям, бронетехнике и ракетным установкам. Разработанная в Советском Союзе самоходка осталась на вооружении войск России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Сирии и других стран.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в минувший четверг сообщил, что российские артиллеристы мощными ударами уничтожили два склада боеприпасов ВСУ около Херсона и села Змиевка.