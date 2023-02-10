Спецоперация 10 февраля 2023, 12:22 Гаубицу «Акация» и миномет уничтожили под Херсоном РИА «Новости»: артиллеристы уничтожили в Белозерке под Херсоном гаубицу «Акация» РИА «Новости»

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Российские артиллеристы 9 февраля у населенных пунктов Херсонской области вывели из строя гаубицу «Акация» и миномет. Бойцы Вооруженных сил Украины погибли либо получили ранения, рассказало РИА «Новости».

Технику ВСУ заметили у Антоновки в семи и Белозерки в 15 километрах от Херсона. Артиллеристы нанесли удары и уничтожили миномет калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом, а также самоходную гаубицу «Акация» с боекомплектом. В первом случае пять украинских военных погибли, двое получили ранения, во втором — по два погибли и ранены.

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Херсон находится под контролем киевского режима, и власти начали вывозить ценности из Херсонского литературного музея, например, картину с видами старого города. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Украине почувствовали скорое освобождение города, поэтому занялись мародерством.

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