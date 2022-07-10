Украинские боевики для обстрела Донецка используют французские артиллерийские установки Caesar, стреляющие кассетными боеприпасами. В воздухе они распадаются на несколько десятков осколков, накрывая пространство полусферой. От такого части такого снаряда погибла десятилетняя девочка, которую разорвало на глазах у матери и брата. Об этом в эфире Первого канала рассказал военный корреспондент из интербригады «Пятнашка» Павел Кукушкин.

Он пояснил, что осколки снарядов французских гаубиц можно узнать по медной нарезке. Журналист пояснил, что был на месте, где погила девочка.

«Вот таким осколком французского Caesar ее просто разрубило пополам. Это страшная трагедия на глазах у матери и маленького брата не стало ребенка. Такие снаряды, они летят каждый день и дальность [гаубиц] позволяет добивать до жилых кварталов» — заявил Кукушкин.

Слова военкора дополнил начальник Совета по политическому и научно-исследовательскому развитию Союза органов безопасности «Кремль — 9» Александр Артамонов. Он напомнил, что французские военные еще в 2016 году заявили, что полностью избавились от кассетных боеприпасов запрещенного типа.

«Потому что в отличие от наших снарядов, они разрываются не на земле, они разрываются в воздухе на высоте 30−40 метров. То есть 62 осколка, распадающиеся еще на другие суббоеприпасы и накрывают все полусферой», — поделился он.

Военкор добавил, что очень важно отличать использование 120-х мин, которые оставляют огромную воронку на месте удара. В отличие от 155-миллиметрового снаряда, который намного больше, но не оставляет следов.

«От него нет воронки, потому что он осколочный и настроен таким образом, чтобы взорваться над поверхностью, чтобы увеличить радиус поражения. То есть уничтожить как можно больше мирных жителей», — пояснил Кукушкин.

Артамонов добавил, что выжить под таким обстрелом невозможно, если человек не находится в укрытии. «В радиусе 200 метров гарантированная смерть», — добавил он.

Донецкая школьница погибла в Ворошиловском районе города во время массивного обстрела украинскими войсками. Свидетели сообщили, что мать с младшим сыном успела забежать домой, а девочку разорвало на несколько частей.

Смерть ребенка подтвердил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он отметил, что обстрелы города не прекращаются уже несколько дней. ВСУ используют снаряды калибром 155 миллиметров.