Галкина перестали считать угрозой нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского шоумена, телеведущего и артиста Максима Галкина из реестра лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На данный момент в перечне остаются 209 человек. Галкин попал в него в ноябре 2021 года по рекомендации Службы безопасности Украины.

Власти Украины запретили въезд в страну многим деятелям российской культуры, в частности, Зурабу Церетели, Льву Лещенко, Наталье Варлей, Валентине Талызиной, Александру Розенбауму, Павлу Лунгину, Карену Шахназарову, Никите Михалкову и другим.

Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Примадонна и пародист пообещали, что вернутся на родину в сентябре.