ООН призвала оставить открытой дверь для дипломатии по ситуации на Украине | 360°

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ООН призвала оставить открытой дверь для дипломатии по ситуации на Украине

Председатель ГА ООН Кереши призвал оставить открытой дверь для дипломатии по Украине

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Международное сообщество не должно закрывать дверь для дипломатии по ситуации на Украине. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши.

«Мы должны найти политическое решение на основе Устава ООН. Нам как международному сообществу нужно держать дверь для дипломатии открытой», — процитировал Кереши ТАСС.

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О кризисе на Украине председатель Генассамблеи заговорил во время открытия возобновившейся спецсессии. Он привел слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, утверждавшего, что проведенные на освобожденных территориях референдумы нельзя признать искренними проявлениями народной воли. Еще Кереши зачитал выдержку из резолюции Генассамблеи ООН, в которой говорилось о необходимости вывода российских войск за пределы международно признанных границ Украины. Документ приняли в начале марта.

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Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходили в конце сентября. По их итогам местные жители практически единогласно проголосовали за вхождение регионов в состав России.

Авторы:

ООН

Специальная военная операция РФ на Украине

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