ФСБ задержала трех диверсантов «Правого сектора», готовивших теракт в Липецке

ФСБ задержала трех диверсантов «Правого сектора»*, которые под патронажем СБУ готовили теракт в людном месте в Липецке. Задержанные — граждане Украины: неоднократно судимый за педофилию 34-летний мужчина и две женщины 36 и 44 лет, сообщили ТАСС в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

«Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины», — говорится в сообщении.

Задержанные входили в состав ДРГ, созданной «Правым сектором»* под патронажем Службы безопасности Украины. Они проникли на территорию России для совершения теракта. Они планировали подорвать самодельную взрывчатку большой мощности на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.

*«Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России.