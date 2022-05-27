ФСБ усилила подразделения на границе с Украиной

На границе с Украиной временно развернули дополнительные посты и усилили подразделения резервами. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

По его словам, с 2014 года этот участок российской границы стал самым «динамичным» из-за возросшего риска провокаций со стороны украинских спецслужб, попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп и других происшествий. Кроме того, по инициативе Украины было прекращено действие пограничного сотрудничества.

«Прикрытие угрожаемых направлений осуществляется укрупненными пограничными нарядами на бронетехнике и с групповым оружием», — рассказал Владимир Кулишов.

Обстановку на границе он назвал сложной из-за обстрелов и проведения националистами «акций устрашения» — нападений на российские населенные пункты.

Напомним, в последние месяцы было зафиксировано несколько ударов по Курской и Белгородской областям. В регионах ввели высокий уровень террористической опасности.