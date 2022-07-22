ФСБ схватила в Крыму петербуржца за связи с националистами

В Крыму задержали жителя Санкт-Петербурга, который собирался пересечь границу и примкнуть к украинским националистам. Он установил с ними связь, купил экипировку и обучился ведению боя, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Петербуржец 35 лет уволился с работы, купил камуфляж и все, что нужно для оказания первой медицинской помощи. Он прошел экспресс-курс медицинской, тактической и огневой подготовки, а затем отправился в Крым. Мужчина поддерживал связь с боевиками с Украины и планировал присоединиться к ним.

Возбуждено уголовное дело за покушение на участие в незаконном вооруженном формировании. По этой статье задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.