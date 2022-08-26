ФСБ схватила в Курске агента украинской разведки

Федеральная служба безопасности задержала жителя Курска за шпионаж. Он признался, что работал на украинскую разведку, сообщило РИА «Новости».

«Пресечена противоправная деятельность жителя города Курска — гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сообщили силовики.

Его заподозрили в причастности к сбору и передаче информации об объектах Минобороны России для использования их против государственной безопасности. Против мужчины возбудили уголовное дело за шпионаж. На допросе житель Курска признался, что собирал также данные на офицеров и членов их семей, занимался вербовкой. У него нашли специальную аппаратуру, литературу о партизанской войне и подготовке диверсий.

В Калининграде ФСБ ранее задержала сторонника «Азова» (террористическая организация, запрещенная на территории России), который готовил теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво. Во время обыска у него нашли самодельную бомбу и переписку с националистами.