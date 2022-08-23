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    23 августа 2022, 12:58

    «Фронт здесь». Гибель Дугиной призвали не оставлять без ответа

    Губернатор Хабаровского края призвал не оставлять без ответа гибель журналистки Дугиной

    Глеб Гладков, Елена Кононова

    Подлое убийство Дарьи Дугиной показало всему миру, что Украина — это террористическое государства. Об этом журналистам рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

    «Фронт здесь». Гибель Дугиной призвали не оставлять без ответа

    «То, что так подло ее убили в Москве, говорит, что фронт он здесь, он никогда никуда не девался. Страны Запада свою победу в холодной войне восприняли единственным образом — стали считать себя исключительными. И вот эта идея исключительности проросла уже давно в Вашингтоне, по новой прорастает в Берлине и дала свои всходы на Украине», — заявил он на прощании с погибшей журналисткой в телецентре «Останкино».

    По его словам, защита людей в Донбассе — это благородная цель, отметил, что на украинском фронте сейчас много людей из Хабаровска. По его словам, президент России принял единственное верное решение — «ударил первым, чтобы защитить наших людей».

    «Надо сплотиться вокруг нашей армии, вокруг нашего президента, вокруг идеи защиты русского мира, вокруг политики нашего верховного главнокомандующего, которую он четко и последовательно отстаивает. Мир многополярный, все страны, все народы заслуживают уважения, заслуживают защиты. <…> Но не может быть безопасность устроена за чей-то счет, например, за счет России», — заявил Дегтярев и отметил, что ответ на этот теракт должен быть самым жестким.

    Губернатор отметил, что для всего мира становится очевидным: Украина — террористическое государство.

    Машину, за рулем которой была 29-летняя Дугина, подорвали с помощью дистанционного управления вечером 20 августа. ФСБ указала на то, что к преступлению причастны украинские спецслужбы, а предполагаемый исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, которая затем скрылась в Эстонии.