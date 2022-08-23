«Фронт здесь». Гибель Дугиной призвали не оставлять без ответа

Подлое убийство Дарьи Дугиной показало всему миру, что Украина — это террористическое государства. Об этом журналистам рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«То, что так подло ее убили в Москве, говорит, что фронт он здесь, он никогда никуда не девался. Страны Запада свою победу в холодной войне восприняли единственным образом — стали считать себя исключительными. И вот эта идея исключительности проросла уже давно в Вашингтоне, по новой прорастает в Берлине и дала свои всходы на Украине», — заявил он на прощании с погибшей журналисткой в телецентре «Останкино».

По его словам, защита людей в Донбассе — это благородная цель, отметил, что на украинском фронте сейчас много людей из Хабаровска. По его словам, президент России принял единственное верное решение — «ударил первым, чтобы защитить наших людей».

«Надо сплотиться вокруг нашей армии, вокруг нашего президента, вокруг идеи защиты русского мира, вокруг политики нашего верховного главнокомандующего, которую он четко и последовательно отстаивает. Мир многополярный, все страны, все народы заслуживают уважения, заслуживают защиты. <…> Но не может быть безопасность устроена за чей-то счет, например, за счет России», — заявил Дегтярев и отметил, что ответ на этот теракт должен быть самым жестким.

Губернатор отметил, что для всего мира становится очевидным: Украина — террористическое государство.

Машину, за рулем которой была 29-летняя Дугина, подорвали с помощью дистанционного управления вечером 20 августа. ФСБ указала на то, что к преступлению причастны украинские спецслужбы, а предполагаемый исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, которая затем скрылась в Эстонии.