ФРГ, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по Украине

Власти Германии, Италии и Франции начали все больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель Newsweek Дэниел Депетрис.

Он отметил, что ранее эти страны, как и США, Польша, Великобритании и Прибалтика, поддерживали «стратегическое поражение» России. Но сейчас Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию, написало РИА «Новости»

Обозреватель также обратил внимание на заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украине нужно в ближайшее время сесть за стол переговоров с Россией, чтобы избежать потрясений, последствия которых будет трудно преодолеть.

Депетрис предупредил, что президент Украины должен отдавать себе отчет, что при затягивании конфликта, от него могут отвернуться его партнеры.

«Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но по мере затягивания боевых действий он не может не учитывать такой сценарий, при котором некоторые западные лидеры, <…> начнут пересматривать свою политику», — подчеркнул он.