25 ноября 2022, 06:41
Французы объяснили Зеленскому, как спасти Украину при помощи дипломатии
Читатели Le Figaro посоветовали президенту Зеленскому ради спасения поделить Украину
Согласиться на мирные переговоры, прекратить боевые действия и отказаться от власти над решившими отделиться регионами посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому во Франции. Читатели газеты Le Figaro считают, что только это спасет страну.
Газета выпустила дайджест новостей о спецоперации, состоянии украинской энергетики и реакции президента. Прочитав их, интернет-пользователь с ником Herve Houdard 1 предупредил французов о новом притоке мигрантов. Читатель по имени al core попросил объяснить Владимиру Зеленскому, что он живет не в телешоу и ведет Украину к катастрофе.
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«Либо он примет раздел Украины сейчас, либо станет причиной гибели независимой Украины», — написал он.
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Michel167382 посоветовал возобновить переговоры. Он считает, что США и Россия готовы отказаться от использования оружия, и пришло время для дипломатии. Gi.Bouley обвинил президента Украины в жалобах на одиночество, несмотря на колоссальную военную и финансовую помощь с Запада, а также уличил в попытке сделать конфликт глобальным.
Согласиться на переговоры посоветовал Украине президент Белоруссии Александр Лукашенко. На саммите ОДКБ он сказал, что это поможет спасти государство.
Владимир Зеленский
Переговоры
Украина
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