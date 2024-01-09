Спецоперация 09 января 2024, 16:03 Французский политолог заявил, что Одесса и Харьков станут российскими Политолог Тетре: Одесса и Харьков станут российскими городами к апрелю Server Amzayev/Russian Look/globallookpress

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Российские военные возьмут под контроль Одессу и Харьков к апрелю этого года, заявил французский политолог Брюно Тетре в своей статье для издания Le Point. По его мнению, Украина лишится выхода к морю.

Тетре считает, что в октябре 2025 года Россия и Украина подпишут договор о мире, причем от второй страны это сделает «исполняющий обязанности президента» в «непримечательном военном бараке» возле Запорожья. Согласно прогнозу политолога, измученная долгим конфликтом Украина решит, что ее существование зависит от компромисса.

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По словам французского специалиста, уже к апрелю ВС России отразят сопротивление противника на юго-востоке и северо-востоке, в состав страны войдут Одесса и Харьков, а Украина останется без выхода к морю. Что касается помощи ВСУ со стороны Запада, она может постепенно уменьшаться, поскольку украинское контрнаступление расценивается как провал.

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что Россия сохранила стратегическую инициативу на всей линии соприкосновения. Армия продолжает уменьшать боевой потенциал противника.