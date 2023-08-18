Спецоперация 18 августа 2023, 07:35 Французский политик указал на вину Запада в затягивании украинского конфликта Французский политик Филиппо: Запад сделал все, чтобы затянуть конфликт на Украине РИА «Новости»

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К обострению конфликта на Украине привели поставки вооружений и финансирование киевского режима со стороны западных стран. Именно из-за их действий ситуация в зоне СВО может затянуться. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в аккаунте Х (бывший Twitter).

«„Украина: надвигается призрак долгой войны“ звучит во всех заголовках с самого утра. Какое напряжение!» — высказался Филиппо.

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По его словам, Запад с самого начала делал абсолютно все, чтобы конфликт затянулся и приобрел всеобщий характер.

Член палаты представителей конгресса США Энди Харрис заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на переговоры после «позорного провала» контрнаступления. Он также потребовал от американских властей не предоставлять киевскому режиму новую финансовую помощь.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор указал, что силы ВС России успешно выполняют задачи по уничтожению военной инфраструктуры Украины в ответ на поставки вооружения Запада. Он подчеркнул, что накачивание ВСУ различными типами оружия не изменит исхода конфликта.