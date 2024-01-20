20 января 2024, 13:34
Французских наемников на Украине назвали законной целью для России
Риттер назвал всех иностранных наемников на Украине законной целью для России
Сражающиеся на стороне Украины иностранные наемники являются законной целью для российских военных. Об этом изданию Sputnik сообщил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
«Россия находится на пути к полному разрушению армии Украины. Это означает, что целью являются как бойцы ВСУ, так и зарубежные наемники, а также представители армий НАТО», — сказал он.
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Риттер подчеркнул, что ситуация с ликвидацией французских наемников в Харькове свидетельствует об успехах России.
«Если они являются профессионалами из Вооруженных сил Франции, то Россия вправе показать, что любые воюющие на Украине станут абсолютно законной целью», — добавил бывший разведчик.
Минобороны 17 января сообщило об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Харькове, основную часть которого составляли наемники из Франции. Посла республики вызвали в МИД России, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о планах принять парламентское обращение к французским коллегам.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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