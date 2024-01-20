Спецоперация 20 января 2024, 13:34 Французских наемников на Украине назвали законной целью для России Риттер назвал всех иностранных наемников на Украине законной целью для России РИА «Новости»

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Сражающиеся на стороне Украины иностранные наемники являются законной целью для российских военных. Об этом изданию Sputnik сообщил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

«Россия находится на пути к полному разрушению армии Украины. Это означает, что целью являются как бойцы ВСУ, так и зарубежные наемники, а также представители армий НАТО», — сказал он.

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Риттер подчеркнул, что ситуация с ликвидацией французских наемников в Харькове свидетельствует об успехах России.

«Если они являются профессионалами из Вооруженных сил Франции, то Россия вправе показать, что любые воюющие на Украине станут абсолютно законной целью», — добавил бывший разведчик.

Минобороны 17 января сообщило об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Харькове, основную часть которого составляли наемники из Франции. Посла республики вызвали в МИД России, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о планах принять парламентское обращение к французским коллегам.