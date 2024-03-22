Спецоперация 22 марта 2024, 18:46 Французские военные на Украине станут главной мишенью ВС России Небензя заявил, что французские солдаты на Украине станут целью ВС России Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Париж предупредили о последствиях отправки войск на Украину. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что французские бойцы будут главной целью российских солдат, сообщило РИА «Новости».

«Париж должен иметь в виду, что направляемые военные на Украину будут рассматриваться Москвой в качестве приоритетной цели армии РФ», — сказал он.

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Постпред России при всемирной организации отметил, что задача по демилитаризации Украины выполнена. По его словам, ВСУ давно перестали использовать свое оружие. Небензя уточнил, что только поставки из стран НАТО позволяют выживать украинским военным.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отправку французских войск на Украину выгодной для России. Он пояснил, что их уничтожение станет приоритетной задачей.