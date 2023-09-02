Спецоперация 02 сентября 2023, 13:16 Французские СМИ указали на массовое уклонение украинцев от военной службы Le Figaro: украинцы начали массово уклоняться от военного призыва Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские мужчины начали массово пытаться избежать призыва в армию, чтобы не погибнуть на фронте. На это указали в материале издания Le Figaro.

«Я видел, что кого-то расстреляли, кому-то отрубили голову», — рассказал дезертировавший с поля боя военнослужащий ВСУ.

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Один из сбежавших с Украины мужчин отметил, что заплатил взятку в 5000 долларов, чтобы его выпустили из страны в Венгрию.

«Раньше мне казалось, что я как супергерой, но когда увидел боевые действия на самом деле, то сразу понял, что к происходящему не хочу иметь никакого отношения», — добавил он.

По информации источника, на Украине после начала специальной операции арестовали порядка 13 тысяч мужчин, которые пытались покинуть страну нелегально.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские мужчины не хотят идти на фронт, потому что им некого и нечего защищать.