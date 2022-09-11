Французские СМИ рассказали о больших потерях ВСУ | 360°

Спецоперация 11 сентября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

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Viber Французские СМИ рассказали о больших потерях ВСУ Канал France 2 снял репортаж о потерях ВСУ РИА «Новости»

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Французский канал France 2 сделал репортаж из больницы Краматорска, куда прибывают раненые солдаты ВСУ. Журналисты подчеркнули, что в госпитали поступает много пострадавших боевиков.

В кадр попала транспортировка одного из раненых в медучреждение на машине скорой, откуда его выгрузили сослуживцы.

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«Контрнаступление, но какой ценой?» — добавили репортеры.

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Накануне российскую армию перебросили от Балаклеи и Изюма в ДНР.

Все оставленные российской армией города и села вернутся под ее контроль, и Вооруженные силы России скоро дойдут до Одессы, заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров.

Обозреватель The Washinton Post Леонид Бершидский отметил: если ВСУ и удастся временно завоевать некоторые территории, они не смогут закрепиться там в долгосрочной перспективе даже с учетом помощи от НАТО. Контрнаступление выливается в огромное количество жертв среди украинских военных. Об этом написало «Утро.ру».

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