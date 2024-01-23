Спецоперация 23 января 2024, 09:31 Француз из списка находившихся в Харькове наемников попал на фото с оружием в руках Француз Дрион из харьковского списка наемников фотографировался с оружием Unsplash

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Француз Алексис Дрион, чье имя есть в списке находившихся в Харькове во время удара ВС России по позициям французских наемников, размещал в соцсети фото с оружием в руках. Кадры доказывают, что он действительно был на Украине. Об этом написало РИА «Новости».

Аккаунту 13 лет, но владелец ведет его нерегулярно. Последние записи — поздравления в адрес Дриона — относятся к 13 июня 2023 года. В мае француз сфотографировался в военной форме и с автоматом, предположительно, на Украине. На его странице есть еще несколько фотографий в полной военной экипировке.

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По кадрам можно судить и о том, что Алексис Дрион, вероятно, служил во французской армии и имел опыт участия в спасательных операциях.

Ранее стало известно, что среди жертв удара ВС России по пункту дислокации наемников в Харькове был сын французского бригадного генерала.

Всего в результате высокоточного удара, нанесенного 16 января, погибли более 60 наемников.