Франция сделает все возможное, чтобы Украина «выиграла» в итоге спецоперации, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом написал «Коммерсант».

Макрон заявил, что его страна всегда поддерживала Украину.

Ранее, 10 июня, французский лидер пообещал Украине поставки тяжелого вооружения. Позже в интервью одному из украинских изданий он признался, что страны Запада неофициально договорились не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты и Украина в курсе этого.

Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Марио Драги приехали в Киев 16 июня. Главы европейских государств встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. СМИ предположили, что визитеры «за закрытыми дверями» уговаривали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

Макрон и ранее заявлял, что Украине придется вести переговоры с РФ, об этом писал RT. По мнению президента Франции, Украина сама должна определить «модальности переговоров». Он подчеркнул, что европейские державы выступят гарантом безопасности, но не будут вести переговоры от лица Украины.